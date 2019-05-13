كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مؤشرات بتعزيز قبضة "دوتيرتى" على السلطة بعد انتخابات الفلبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يجري التصويت في الفلبين اليوم الإثنين في انتخابات التجديد النصفي التي يُنظر إليها على أنها استفتاء على حكم الرئيس المنشق رودريجو دوترتي، الذي يبدو أنه مستعد لتعزيز قبضته على السلطة وتهميش المعارضة المتناقصة.

ووفقاً لوكالة رويترز، تم تسجيل ما يقرب من 62 مليون من سكان البلاد البالغ عددهم 107 ملايين نسمة للتصويت في اقتراع هائل على مستوى البلاد لـ 18000 منصب، من بينهم أكثر من 200 رئيس بلدية وحاكم و 245 مقعدًا في مجلس النواب الذي يحافظ فيه دوترتي على أغلبيته الكبيرة.

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وكان السباق الأكثر أهمية هو الحصول على 12 مكانًا متاحًا في مجلس الشيوخ المكون من 24 مقعدًا، وهو مجلس أقل حزبية حتى الآن يُنظر إليه على أنه اختبار حاسم للسلطة وحصن ضد الهيمنة السياسية لإدارة دوترتي.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن المرشحين المدعومين من دوترتى سوف يسودون، وكان آخر 11 أو 12 من حلفائه من بين الـ 15 الذين رأوا أن لديهم فرص، وكان هناك مرشح معارض واحد فقط من بين الخمسة عشر ، مما يدل على ما يقول المحللون إنه نفوذ دوتيرتي المتزايد ومعارضة تكافح من حيث الأهمية والتماسك والقيادة.

وقال المحلل السياسي رامون كاسيبيل: "الهدف الأول لدوترتي هو تعزيز السلطة.. سيحصل على تفويض كبير، وربما حتى ثلاثة أرباع مجلس الشيوخ".