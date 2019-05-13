كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انخفاض مبيعات السيارات فى الصين للشهر الـ10 على التوالى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت أكبر رابطة لصناعة السيارات في الصين اليوم الإثنين، إن مبيعات السيارات في الصين، أكبر سوق للسيارات في العالم، انخفضت بنسبة 14.6 في المائة في شهر أبريل مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، مما يمثل الشهر العاشر على التوالي من الانخفاض.

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وقالت الجمعية الصينية لمصنعي السيارات، إن المبيعات انخفضت إلى 1.98 مليون سيارة.

ووفقاً لوكالة رويترز، تلا ذلك انخفاضات بلغت 5.2% في مارس و 14% في فبراير، وكذلك الانكماش السنوي الأول العام الماضي منذ التسعينيات على خلفية تباطؤ النمو الاقتصادي وحرب التجارة المعطلة مع الولايات المتحدة.