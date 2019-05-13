كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش اليمني: نسعى للسيطرة على أكبر مساحة من مدينة صعدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال العميد عبده مجلي، المتحدث باسم الجيش اليمني، إن الجيش اليمني استطاع أن يسيطر على معقل مليشيات الحوثي في معقل دارهم بمحافظة صعدة، مؤكدا أنهم يعملون على السيطرة على أكبر مساحة من صعدة.

وأشار "مجلي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن الجيش اليمني استطاع السيطرة على مساحة كبيرة من الأرض، وعدد من الجبال والمناطق الهامة، بالإضافة إلى السيطرة على عدد من الطرق التي كانت تتخذها المليشيات النقلابية في الحصول على المساعدات.

