“صحتنا في رمضان”.. ما هي الرياضة الأنسب في رمضان؟ – فيديو

فيديو: حسام أديب

ضمن النصائح التي تعني صحة الصائم في رمضان، ونظامه الغذائي، تجيب الدكتورة إيمان السلاوي، عبر موقع “اليوم 24″، في الحلقة الخامسة من سلسلة “صحتنا في رمضان”، على سؤال “الرياضة الأنسب في هذا الشهر؟”، موضحة الأسباب وراء تحديد نوع الرياضة، وشروط ذلك.

وتقدم السلاوي، في حلقة اليوم الإثنين، عددا من النصائح والإرشادات، من أجل ممارسة رياضة سليمة، مع الجهد المطلوب والمدة الزمنية المحددة.