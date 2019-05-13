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اشتباكات قبلية في السودان تُسقط قتلى وأزيد من 20 مصابا

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alyaoum24 0 تبليغ

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قتل سبعة أشخاص وأصيب 22 في اشتباكات قبلية في ولاية القضارف شرق السودان، أمس الأحد.

واندلعت أعمال العنف أول أمس السبت في القضارف، عاصمة الولاية التي تحمل الاسم نفسه، بحسب الوالي محيي الدين أحمد.

وحاولت الشرطة فض أعمال عنف بين قبيلتين جارتين بقنابل الغاز المسيل للدموع وإطلاق الرصاص في الهواء، لكن الاشتباكات تواصلت حتى صباح الأحد، وفق المصدر نفسه.

وكان من بين المصابين الـ22، سبعة من عناصر قوات الأمن.

وتقع مواجهات مرارا بين القبائل المتخاصمة في القضارف كما في مناطق أخرى من البلاد.

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