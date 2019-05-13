قتل سبعة أشخاص وأصيب 22 في اشتباكات قبلية في ولاية القضارف شرق السودان، أمس الأحد.
واندلعت أعمال العنف أول أمس السبت في القضارف، عاصمة الولاية التي تحمل الاسم نفسه، بحسب الوالي محيي الدين أحمد.
وحاولت الشرطة فض أعمال عنف بين قبيلتين جارتين بقنابل الغاز المسيل للدموع وإطلاق الرصاص في الهواء، لكن الاشتباكات تواصلت حتى صباح الأحد، وفق المصدر نفسه.
وكان من بين المصابين الـ22، سبعة من عناصر قوات الأمن.
وتقع مواجهات مرارا بين القبائل المتخاصمة في القضارف كما في مناطق أخرى من البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر اشتباكات قبلية في السودان تُسقط قتلى وأزيد من 20 مصابا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.