صرف بدل إيجار لأصحاب المنازل المدمرة بالعدوان على غزة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الإثنين، عن صرف بدل إيجار لأصحاب الوحدات السكنية التي دمرت كليا خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

ودمرت غارات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي 130 وحدة سكنية بشكل كامل، و700 بشكل جزئي وشرد ساكنيها في مختلف مناطق القطاع خلال العدوان الأخير الأسبوع الماضي، حيث استشهد 27 مواطنا بينهم أطفال رضع ونساء وأصيب 174 آخرين.

وقال وكيل وزارة الأشغال، ناجي سرحان، في بيان إنه "سيتم خلال الأيام المقبلة صرف بدل إيجار لمدة ستة أشهر لأصحاب الوحدات السكنية التي دُمرت كليًا بالعدوان الأخير".

وأكد أن طواقم حصر الأضرار الهندسية والفنية تواصل أعمال الحصر وتدقيق بيانات المتضررين وإعداد الاستمارات الخاصة بهم بالتنسيق مع الجهات المختصة.

ولفت إلى أن وزارة الأشغال العامة والإسكان تبذل جهودا كبيرة في التخفيف مع معاناة وآلام المتضررين بكافة الوسائل والسبل.

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وأشار إلى أن الغارات الإسرائيلية دمرت أيضا عددا من سيارات الإسعاف، وألحقت أضرارا بعيادة طبية، و13 مدرسة موزعة على أنحاء القطاع، إضافة لإصابة شبكات الكهرباء بأضرار كبيرة.

وذكر أن العدوان الإسرائيلي دمر أيضا عشرات المنشآت والورش والمحال التجارية والمكاتب الإعلامية، إضافة لإلحاقه أضرارا بالغة بالعديد من قوارب الصيادين ومعدات الصيد، وبعشرات الدونمات من الأراضي والدفيئات الزراعية بشكل مباشر.

ولفت سرحان إلى أنه سيتم تقديم مساعدة مالية عاجلة بقيمة ألف دولار، لكل شخص دمّر منزله بشكل كلي، عبر عدة مؤسسات خيرية في غزة.