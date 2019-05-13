موسكو: العقوبات الأمريكية ضد طهران غير شرعية

وأضاف أن "إيران ملتزمة بالاتفاق النووي وتنتظر من شركائها الأوروبيين اتخاذ الموقف نفسه".
وأوضح بوتين "نعول على تمسك الأوروبيين بالتزاماتهم في إطار الاتفاق النووي مع إيران".
واعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أمس الاحد، إن بلاده ستخطو خطوة أخرى لتعليق بعض تعهداتها ضمن الاتفاق النووي حال عدم التزام الدول الأوروبية بتعهداتها بعد انتهاء مهلة الشهرين.
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