الصين تفرض 60 مليار دولار على السلع الأميركية

وذكرت "رويترز"، أن "الصين ستفرض تعريفة جمركية على 5140 منتجا أمريكيا اعتباراً من 1 حزيران".
وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، الصين من الرد على زيادة الرسوم الجمركية التي فرضها على سلع صينية الأسبوع الماضي، فيما أشار إلى إن المستهلكين الأمريكيين لن يدفعوا مقابل أي زيادة في الرسوم الجمركية.
وكتب ترامب، على تويتر، قائلا: "لا يوجد ما يبرر أن يدفع المستهلكون الأمريكيون مقابل الرسوم، التي تدخل حيز التنفيذ على الصين اليوم… على الصين ألا ترد — لن يزداد الوضع إلا سوءا!" مضيفا أن من الممكن تفادي الرسوم إذا نقل المصنعون الإنتاج من الصين إلى دول أخرى".
وكان نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه قد أشار، السبت الماضي، إلى أن بلاده سترد على أحدث زيادة في الرسوم الجمركية الأمريكية، مؤكدا أن خطوات واشنطن بهذا الصدد لا تساعد على حل قضايا التجارة الثنائية.
وقال ليو خه: "لدى الطرفين في الوقت الحاضر تفاهم مشترك حول العديد من القضايا، لكن بصراحة، هناك خلافات، ونعتقد أنها تتعلق بشكل أساسي بأهم القضايا الأساسية، كون كل دولة لديها قضايا أساسية مهمة، ونحن لا يمكننا تقديم تنازلات بهذا الصدد".
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