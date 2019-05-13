أردوغان يسعى للإطاحة بمهندس سياساته الخارجية داوود أغلو من الحزب الحاكم

جدة - عمرو شويل أنقرة - الخليج 365

يتجه الرئيس التركي رجب طيب أردوجان، بصفته رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم، إلى الإطاحة بوزير الخارجية ورئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو، الذي يعد أحد كبار قيادات الحزب، ومهندس السياسة الخارجية التركية، من عضوية الحزب، وذلك بسبب موقفه المعارض لإعادة إجراء الانتخابات المحلية في مدينة إسطنبول، التي خسرها الحزب لصالح المعارضة.

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وقال الكاتب المقرب من دوائر القرار، عبد القادر سيلفي، في مقال نشره اليوم في جريدة “حرييت”، أن أردوغان تطرق خلال اجتماع للمجلس المركزي للإدارة والقرار بالحزب، وأيضًا خلال اجتماع آخر بإسطنبول، إلى التصريحات التي صدرت عن داود أوغلو، ورئيس تركيا السابق عبد الله جول، حول قرار اللجنة العليا للانتخابات بإعادة انتخابات إسطنبول، تفيد أنّ أردوغان أعطى إشارة حول بدء إجراءات فصل داود أوغلو بعد شهر رمضان المبارك.

وشهدت تركيا، في 31 مارس الماضي، انتخابات محلية، فازت فيها المعارضة في بلديتي العاصمة أنقرة وإسطنبول، وفي 6 مايو الجاري، قررت اللجنة العليا للانتخابات التركية، إعادة الانتخابات المحلية بإسطنبول، يوم 23 يونيو المقبل، بعد اعتراض حزب العدالة والتنمية الحاكم على نتيجة الانتخابات.

وعقب قرار اللجنة العليا للانتخابات، وجه جول وأغلو، انتقادات لقرار اللجنة الذي صدر بموافقة 7 أعضاء مقابل اعتراض 4 أعضاء. وكتب رئيس الوزراء السابق داود أوغلو، عبر حسابه بموقع التواصل تويتر محذرًا مما أسماه “فقدان القيم الأخلاقية في الضمير الاجتماعي”، مشيرًا إلى ضرورة تنفيذ العملية الانتخابية لتطوير تركيا وتجنب التوتر.