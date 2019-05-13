شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "دفاع البرلمان" يعلن الموافقة على موازنات الجهات التابعة للإنتاج الحربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، عن موافقة اللجنة خلال اجتماعها اليوم الاثنين، على مشروعى الموازنة العامة والخطة للقطاعات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى للعام المالى 2019/2020.

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وقال عامر، فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، إن الجهات والقطاعات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى تشمل ديوان عام وزارة الإنتاج الحربى والهيئة القومية للإنتاج الحربى، وقطاع التدريب، قطاع الميادين المركزية، المركز الطبى التخصصى للإنتاج الحربى بحلوان، مشيرة إلى أن موازنات الجهات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى قدرت بـ1 مليار و42 مليون جنيه.

وأضاف رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن موافقة اللجنة تأتى لاسيما وأن وزارة الإنتاج الحربى تلعب دورًا هامًا إلى جانب دورها الأساسى فى خدمة وتلبية احتياجات القوات المسلحة من الأسلحة والذخائر، حيث أنها تأخذ على عاتقها أيضا مساندة الحكومة ومدها ببعض ما تحتاج إليه وزارتها المختلفة، إلى جانب إنشاء المشروعات اللازمة لأداء دورها فى المجتمع.