يقيم رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ غروب غد الثلاثاء افطاراً في ​قصر بعبدا​ لمناسبة شهر رمضان المبارك، في حضور رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ ورئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​ ورؤساء الطوائف المسيحية والاسلامية ورؤساء ​المجلس النيابي​ والحكومة السابقين والوزراء والنواب وسفراء ​الدول العربية​ والاسلامية المعتمدين في لبنان وكبار الموظفين المدنيين والعسكريين والاداريين. ويلقي الرئيس عون كلمة في الافطار يتناول فيها التطورات الراهنة على الساحتين المحلية والاقليمية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس عون يقيم افطاراً رمضانيًا جامعًا غداً في قصر بعبدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.