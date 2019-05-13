اللواء ابراهيم يستقبل رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية

استقبل المدير العام للأمن العام ​اللواء عباس ابراهيم​ قبل ظهر اليوم وفداً من ​رابطة قدماء القوى المسلحة​ اللبنانية برئاسة رئيسها اللواء المتقاعد ​عثمان عثمان​، وعرض معهم الأوضاع الأمنية العامة إضافة إلى المستجدات المتعلقة بحقوق ​العسكريين المتقاعدين​.

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