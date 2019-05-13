يوم عمل عادي في سوق بيروت المالي وسلامة يحرك المفاوضات مع المصارف

يبدأ حاكم ​مصرف ​لبنان​​ ​رياض سلامة​ جولة جديدة من المفاوضات مع ​جمعية مصارف لبنان​ للوصول الى اتفاق طوعي يقضي بمساهمة ​​المصارف​​ بتخفيض ​عجز الموازنة​، وهي المفاوضات التي كانت قد بدأت منذ نحو الشهر ويُنتظر ان تُحسم فور اقرار ​قانون الموازنة​ ​الجديدة​ واطلاع المصارف على مدى التزام ​الحكومة​ بالاصلاحات التي التزم بها لبنان في مؤتمر "​سيدر​". لقراءة النصر كاملا،أنقر هنا.

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