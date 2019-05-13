بري عرض مع اللواء ابراهيم الوضع الأمني والتقى وفدا من نقابة الصيادلة

التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، وفدا من نقابة الصيادلة برئاسة النقيب الدكتور غسان الأمين الذي اوضح بعد اللقاء انه "جرى عرض لشؤون المهنة وسياسة الدواء، وتركز الحديث حول مشاريع قيد الدرس واخرى ستقدم لدرسها وإقرارها في المجلس، وتتعلق هذه المشاريع بالصيادلة السريرية، والحدّ من عدد الخريجين بما يتناسب مع حاجة البلد، وحصانة الصيدلة، وصندوق التعاضد".
كما إستقبل بري المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم وعرض معه للوضع الأمني، والتقى النائب البطريركي الماروني المطران بولس الصياح ومدير المركز الكاثوليكي للإعلام الأب عبدو بوكسم موفدين من البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، حيث وجها لدولته دعوة للمشاركة في جناز البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير.
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