بري عرض مع اللواء ابراهيم الوضع الأمني والتقى وفدا من نقابة الصيادلة

التقى رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​، وفدا من ​نقابة الصيادلة​ برئاسة النقيب الدكتور غسان الأمين الذي اوضح بعد اللقاء انه "جرى عرض لشؤون المهنة و​سياسة​ الدواء، وتركز الحديث حول مشاريع قيد الدرس واخرى ستقدم لدرسها وإقرارها في المجلس، وتتعلق هذه المشاريع بالصيادلة السريرية، والحدّ من عدد الخريجين بما يتناسب مع حاجة البلد، وحصانة الصيدلة، و​صندوق التعاضد​".

كما إستقبل بري المدير العام للأمن العام ​اللواء عباس إبراهيم​ وعرض معه للوضع الأمني، والتقى النائب البطريركي الماروني ​المطران بولس الصياح​ ومدير ​المركز الكاثوليكي للإعلام​ الأب عبدو بوكسم موفدين من البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، حيث وجها لدولته دعوة للمشاركة في جناز البطريرك الماروني الكاردينال ​مار نصرالله بطرس صفير​.