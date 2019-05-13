مصلحة الليطاني طلبت التحقيق حول الجرم البيئي من شركة "ماستر تشيبس"

تقدمت المصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​ بكتاب الى ​النيابة العامة التمييزية​ بشأن التحقيق حول الجرم البيئي المفتعل من قبل شركة ماستر تشيبس ش.م.ل. في منطقة ​الفرزل​ وطلبت وضع يد النيابة العامة التمييزية على هذا التحقيق علما انه يتم تحت اشراف ​النيابة العامة البيئية​ بواسطة جهاز ​امن الدولة​، وذلك لضمان استكمال التحقيق على النحو الذي يحقق حماية الأموال العامة والاملاك العامة ويضمن اجراء التحقيق بشكل مستقل وحيادي، على ان تحدد الخبرة الفنية مكامن الخلل ومصادر التلوث، وقد احتفظت المصلحة بممارسة كافة صلاحياتها المنصوص عنها في قانون المياه.

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