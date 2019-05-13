وزير البيئة عرض مع نهرا ازمة النفايات في الشمال وايجاد حلول جذرية

عرض وزير البيئة فادي جريصاتي، مع محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا لازمة النفايات في أقضية المنية الضنية، زغرتا، الكورة وبشري، وسبل ايجاد حلول جذرية تراعي الشروط البيئية ومطابقة للمواصفات العالمية، وتم الاتفاق على تشجيع كل قضاء على بناء معمل لفرز النفايات الصلبة، وطمر العوادم بشكل رائد ونموذجي، بعد الاستحصال على موافقة وزارة البيئة والادارات المعنية.
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