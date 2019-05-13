وزير البيئة عرض مع نهرا ازمة النفايات في الشمال وايجاد حلول جذرية

عرض وزير البيئة ​فادي جريصاتي​، مع محافظ الشمال القاضي ​رمزي نهرا​ لازمة ​النفايات​ في أقضية المنية الضنية، زغرتا، الكورة وبشري، وسبل ايجاد حلول جذرية تراعي الشروط البيئية ومطابقة للمواصفات العالمية، وتم الاتفاق على تشجيع كل قضاء على بناء معمل لفرز ​النفايات الصلبة​، وطمر العوادم بشكل رائد ونموذجي، بعد الاستحصال على موافقة ​وزارة البيئة​ والادارات المعنية.

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