وزير الصحة يلتقي اللجنة العلمية للمنتدى العربي للصناعات الصحية

عقد وزير الصحة العامة ​جميل جبق​ إجتماعاً مع أعضاء اللجنة العلمية للمنتدى العربي للصناعات الصحية برئاسة رئيس المنتدى آرمان فارس لتسليمه التوصيات التي صدرت عن المنتدى.

وتم التأكيد على إقامة ورشة عمل مستمرة بين ​وزارة الصحة​ والشركات المصنعة للأدوية (المبتكرة والجنيسية /الدولية والمحلية) ومستوردي ​الأدوية​ والصيادلة، للتداول في التطورات والتحولات المستمرة في مجال الدواء بغية متابعة تحديث التشريعات والأسس التنظيمية لقطاع الأدوية والمتتمات الغذائية وبغية التأسيس لإستراتيجية صحية حديثة وشاملة، في مواجهة الأوضاع الاقتصادية الصعبة والتحديات الراهنة المتعددة.

وقد شدد جبق على أهمية دعم هذا القطاع بكل اطرافه والوقوف الى جانب ​الصناعة​ الوطنية وإعطائها حصة اكبر في السوق ال​لبنان​ية إضافة الى تشجيع تصديرها. وأكد على أهمية مشاركة ممثل عن هذه الجهات في لجان الصيدلة في الوزارة للإستماع الى جميع الأفرقاء المعنيين والمساهمة في النهوض بقطاع صحي مثالي .