عون تسلم نعيا من الراعي بوفاة البطريرك صفير

تسلم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون نعيا من البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بوفاة البطريرك الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير نقله النائب البطريركي العام المطران بولس الصياح ورئيس المركز الكاثوليكي للاعلام الاب عبدو ابو كسم.
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