عون تسلم نعيا من الراعي بوفاة البطريرك صفير

تسلم رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ نعيا من البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بوفاة البطريرك الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير نقله النائب البطريركي العام ​المطران بولس الصياح​ ورئيس ​المركز الكاثوليكي للاعلام​ الاب عبدو ابو كسم.

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