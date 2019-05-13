أعرب تكتل ​بعلبك الهرمل​ النيابي أنه عن "حزنه وأسفه لوفاة الموقوف حسان توفيق الضيقة"، مشيراً الى أنه "يتقدم بأحر التعازي من والد وأسرة المتوفى، ومن عائلة الضيقة الكريمة وأهالي ​البقاع​ عموما، فإنه يطالب وزارتي الداخلية و​العدل​ بضرورة المسارعة الى بدء تحقيق فوري، جدي وشفاف، والاستماع الى والد الفقيد وتضمين ما يملكه من وثائق ومستندات متن التحقيق توخيا للدقة للوصول الى كامل الحقيقة وتحقيق العدالة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تكتل بعلبك الهرمل أسف لوفاة الضيقة: للبدء بتحقيق فوري جدي وشفاف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.