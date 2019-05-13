العسكريون المتقاعدون علقوا إعتصامهم أمام مصرف لبنان في بعلبك

علق العسكريون ​المتقاعدون​ اعتصامهم أمام فرع ​مصرف لبنان​ في ​بعلبك​، وعادت ​حركة السير​ إلى طبيعتها عند مدخل بعلبك الجنوبي، بعدما منعوا الموظفين من الدوام في المصرف.وأكدوا أن "التحرك المقبل تقرره الهيئة الوطنية للمحاربين القدامى، في ضوء ما سيصدر عن ​مجلس الوزراء​".

من جهة اخرى يواصل العسكريون المتقاعدون اعتصامهم المركزي أمام مصرف لبنان في ​بيروت​، كما ان الطريق من أمام المصرف باتجاه الحمراء مقطوعة، والسير حول من ناحية كليمنصو.