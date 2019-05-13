العسكريون المتقاعدون علقوا إعتصامهم أمام مصرف لبنان في بعلبك

علق العسكريون المتقاعدون اعتصامهم أمام فرع مصرف لبنان في بعلبك، وعادت حركة السير إلى طبيعتها عند مدخل بعلبك الجنوبي، بعدما منعوا الموظفين من الدوام في المصرف.وأكدوا أن "التحرك المقبل تقرره الهيئة الوطنية للمحاربين القدامى، في ضوء ما سيصدر عن مجلس الوزراء".
من جهة اخرى يواصل العسكريون المتقاعدون اعتصامهم المركزي أمام مصرف لبنان في بيروت، كما ان الطريق من أمام المصرف باتجاه الحمراء مقطوعة، والسير حول من ناحية كليمنصو.
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