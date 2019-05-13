قوات الأمن الباكستانية قتلت 3 مسلحين اقتحموا فندقا وقتلوا 5 أشخاص

أعلن الجيش الباكستاني أنّ "قوات الأمن قتلت ثلاثة مسلّحين إنفصاليّين اقتحموا فندقًا فاخرًا في مدينة جوادر الساحلية".
وكان قد اقتحم المسلحون الذين يرتدون زيّ الجيش، فندق "بيرل كونتيننتال" يوم السبت وقتلوا ثلاثة من حراس الأمن وموظّفًا وجنديًّا في البحرية في تبادل لإطلاق النار.
وتحصّن المسلّحون في آخر طابق من الفندق بعد أن وصلت قوات الأمن. وأجلت القوات كلّ النزلاء من المبنى لتتمكّن من تضييق الخناق على المهاجمين.
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