RT: الخطوط الجوية العراقية تستأنف رحلاتها إلى دمشق

نقلت قناة "روسيا اليوم" عن مصدر في الخطوط الجوية العراقية تأكيده أن "الخطوط الجوية العراقية ستستأنف خلال أيام معدودة رحلاتها إلى مطار العاصمة السورية دمشق".
واشار المصدر الى انه "المقرر أن يعود تسيير الرحلات بعد غد الأربعاء، لكن قد يكون هناك تأجيل لأسباب لوجستية إلى بداية الأسبوع المقبل"، مشددا على ان "الرحلات ستسير من مطاري بغداد والنجف بواقع رحلة من كل مطار يوميا".
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