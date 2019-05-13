محمد صلاح يتحدث لابنته عن جائزة هداف الدوري الإنجليزي! – صورة

احتفل نجم فريق ليفربول الانجليزي، لاعب المنتخب المصري، محمد صلاح، ليلة أمس الأحد، بفوزه بجائزة هداف الدوري الإنجليزي، للمرة الثانية، بنشره صورة مع ابنته “مكة”، وتحدث عن إنجازه كأنه يخطبها.

وشارك صلاح على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، صورة له بجائزته بجواره ابنته، وعلق عليها: نعم أعرف أن لدينا واحدة في المنزل، هذه واحدة جديدة”.

وأحرز محمد صلاح 22 هدفا في الدوري الإنجليزي، لينال لقب الهداف الجوري الإنجليزي للموسم الثاني على التوالي، لكن هذه المرة بالتساوي مع زميله في ليفربول ساديو ماني، ومهاجم أرسنال أوباميونغ اللذان لحقا بصلاح في مباراة ختام الدوري الإنجليزي بتسجيلهما هدفين لكل واحد منهما.