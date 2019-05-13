السعودية تعلن استهداف سفينتين لها في هجوم الفجيرة

كشف وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، اليوم الاثنين عن وجود سفينتين سعوديتين ضمن السفن التي أعلنت الإمارات تعرضهما لعملية تخريبية، أمس الأحد.

وقال الفالح في تصريحات، نقلتها وسائل إعلام محلية إنه “في تمام الساعة 6 صباحا من، يوم أمس، تعرضت ناقلتان سعوديتان لهجوم تخريبي، وهما في طريقهما إلى عبور الخليج العربي في المياه الاقتصادية”.

وتابع الفالح: “لم ينجم عن الهجوم أي خسائر في الأرواح، أو تسرب للوقود، في حين نجمت عنه أضرار بالغة في هيكلي السفينتين”، وفقا لصحيفة “عكاظ” السعودية.

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وأردف الفالح، “نؤكد المسؤولية المشتركة للمجتمع الدولي في الحفاظ على سلامة الملاحة البحرية، وأمن الناقلات النفطية، تحسبا للآثار، التي تترتب على أسواق الطاقة وخطورة ذلك على الاقتصاد العالمي”.

وكانت كل من مصر، والأردن، ومجلس التعاون الخليجي قد أدانوا، بأشد العبارات تعرض 4 سفن لأعمال تخريبية قرب المياه الإقليمية للإمارات، فيما وجه الإعلام الإماراتي الاتهام إلى إيران بالوقوف وراء الحادث.

وأعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، أمس، أن أربع سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات -لم تحددها-، تعرضت لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة في اتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة، وفي المنطقة الاقتصادية البحرية لدولة الإمارات، وأكدت أن العمليات لم يسفر عنها وقوع أي خسائر، أو أضرار بشرية.