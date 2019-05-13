البشاعة..العثور على رضيعة مدفونة حية تحت التراب بالدار البيضاء!

عثر، مساء أمس الأحد، في منطقة سيدي معروف في الدارالبيضاء، على رضيعة حديثة الولادة متخلى عنها، وهي في وضعية مؤلمة، شبه مدفونة تحت التراب.

وقالت مصادر محلية إن راعي غنم كان يتجول في منطقة سيدي معروف، قرب محطة المكتب الوطني للماء والكهرباء، فسمع صراخ الرضيعة من داخل حفرة في الجوار.

وأضافت المصادر ذاتها أن الراعي توجه نحو مصدر الصراخ، فوجد رضيعة على قيد الحياة، وهي شبه مدفونة، والتراب يكسو جسدها، فأبلغ السلطات الأمنية بالحادث.

وانتقل رجال الأمن، وعناصر الوقاية المدنية إلى عين المكان، حيث عملوا على نقل الرضيعة إلى مستعجلات مستشفى ابن رشد، قصد إخضاعها للعلاج، مع فتح تحقيق في الواقعة.