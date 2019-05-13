بورصة رمضان.. من المسؤول عن غلاء الأسعار في رمضان؟- فيديو

تصوير: حسام أديب

في كل شهر رمضان، يشتكي المغاربة من ارتفاع أسعار المنتوجات الغذائية، خصوصا تلك، التي يكثر عليا الطلب، خلال الشهر الفضيل. “بورصة رمضان”، سلطت الضوء على هذا الموضوع، وسألت أصحاب المحلات، ومواطنين، وحقوقيين عن أسباب الغلاء في رمضان؟.

وكانت الأجوبة مختلفة في صفوف أصحاب المحلات، بعض حمل مسؤولية ارتفاع الأسعار إلى المواطن نفسه، وآخرون أكدوا أن المغاربة، دائما يشتكون من الأسعار، سواء قبل رمضان، أو خلاله، أو بعده.

وقال أحمد بيوض، رئيس جمعية مع المستهلكين، المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن المسؤول عن الغلاء، مصلحة التجارة الداخلية، في وزارة التجارة والصناعة، إضافة إلى السلطات المحلية.

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وأوضح المتحدث نفسه أن القانون 104.12 مسؤول عن تحرير الأسعار، ونصح المغاربة بعدم اقتناء حاجيتهم في وقت الذروة، لتفادي غلاء أسعارها.