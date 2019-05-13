الطلبة الممرضون يُقاطعون العثماني في لقاء صحفي..رفعوا شعارات ضد التعاقد – فيديو

فيديو: يونس الميموني

قاطع أفراد من التنسيقية الوطنية لخريجي وممرضي المعاهد العليا للمهن التمريضية، وتقنيات الصحة، أمس الأحد، رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، خلال مداخلة له في ندوة، نظمها بيت الصحافة في طنجة.

ورفع المحتجون شعارات في وجه العثماني، تندد بالتماطل، والتهرب من المسؤولية، فيما يتعلق بالتعاطي مع ملفهم المطلبي، والمتمثل في الرفض التام لجميع أشكال التعاقد، وتوفير المناصب المالية الكافية لجميع الخريجين المعطلين، ناهيك عن رفض إدماج الخواص في المستشفيات والوظيفة العمومية، وإخراج منصف الكفاءات والمهن إلى حيز الوجود.

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وبخصوص ذلك، قال أيوب أبو النور عن التنسيقية الوطنية لخريجي وممرضي المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، إن المحتجين يعبرون عن مطالبهم المشروعة بطريقة متحضرة، مشيرا إلى أن المسؤولين لا يتفاعلون غالبا مع الأشكال الاحتجاجية، التي يقوم بها الممرضون.

واستغرب أبو النور من تطبيق قرار التوظيف بالتعاقد على قطاع الصحة، بعدما أثبت فشله في قطاع التعليم.