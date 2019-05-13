الزمالك يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة بركان بنهائي كأس”الكاف”

تلقى نادي الزمالك المصري ضربة موجعة قبل أقل من أسبوع على مباراة ذهاب نهائي مسابقة كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، والتي ستضعه في مواجهة مع ممثل الكرة الوطنية، نادي نهضة بركان.

وبعد قرار التوقيف الصادر في حق الحارس الأساسي محمود عبد الرحيم “جنش”، فقد انضاف إلى غيابات الزمالك المرتقبة الحارس الثاني، عماد السيد، الذي تعرض لكسر بأصبع اليد، في مباراة الأسبوع 32 والتي وضعت الأبيض في مواجهة محلية أمام الداخلية.

هذا وسيحسم الطاقم الفني خلال الـ 48 ساعة في الحارسين اللذين سيرافقان المجموعة إلى المغرب، تأهباً لذهاب كأس “الكاف” الذي سيقام، الأحد المقبل، على أرضية الملعب البلدي بداية من الساعة العاشرة مساءً.

يٌشار، إلى أن الزمالك المصري ورئيسه مرتضى منصور يفرضان ضغطاً كبيراً على ممثل الكرة الوطنية، بتصريحات مستفزة، للتشويش على المجموعة، خصوصاً وأن الإياب سيٌقام في مصر، بعد أقل من أسبوعين وتحديداً في ملعب برج العرب.