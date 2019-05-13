تلقى نادي الزمالك المصري ضربة موجعة قبل أقل من أسبوع على مباراة ذهاب نهائي مسابقة كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، والتي ستضعه في مواجهة مع ممثل الكرة الوطنية، نادي نهضة بركان.
وبعد قرار التوقيف الصادر في حق الحارس الأساسي محمود عبد الرحيم “جنش”، فقد انضاف إلى غيابات الزمالك المرتقبة الحارس الثاني، عماد السيد، الذي تعرض لكسر بأصبع اليد، في مباراة الأسبوع 32 والتي وضعت الأبيض في مواجهة محلية أمام الداخلية.
هذا وسيحسم الطاقم الفني خلال الـ 48 ساعة في الحارسين اللذين سيرافقان المجموعة إلى المغرب، تأهباً لذهاب كأس “الكاف” الذي سيقام، الأحد المقبل، على أرضية الملعب البلدي بداية من الساعة العاشرة مساءً.
يٌشار، إلى أن الزمالك المصري ورئيسه مرتضى منصور يفرضان ضغطاً كبيراً على ممثل الكرة الوطنية، بتصريحات مستفزة، للتشويش على المجموعة، خصوصاً وأن الإياب سيٌقام في مصر، بعد أقل من أسبوعين وتحديداً في ملعب برج العرب.
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة بركان بنهائي كأس”الكاف” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.