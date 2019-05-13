الرباح يتحدث عن تقبيل سيدة ليديه.. ويؤكد: لا أوزع المساعدات على الفقراء

بعدما تداولت وسائل التواصل الاجتماعي، بصورة له، ظهرت فيها سيدة تقبل يده، خرج القيادي، والوزير في حزب العدالة والتنمية، عزيز رباح، ليلة أمس الأحد، ليوضح حقيقة الصورة.

وقال الوزير، في توضيح، نشره في صفحته الشخصية في “فايسبوك”: “أخبرني مجموعة من الأصدقاء أنه يتم تداول هذه الصورة في مواقع التواصل الاجتماعي، ورغم أنني اعتدت على مثل هذه التصرفات الحقيرة، وآليت على نفسي عدم الاكتراث لها، وترك أمر هؤلاء الأشخاص لرب العالمين، إلا أن أصدقائي ألحوا علي بضرورة الرد، والتوضيح حتى تتبين الحقيقة لمن فعلا يبحثون عنها، ويقدسونها”.

وأضاف الرباح: “أؤكد في هذا السياق أن الصورة مفبركة، وغير حقيقية بالمرة، ولم يحدث أن سمحت لأحد أن يقبل يدي، كما أنني لا أقوم بأي نشاط لتوزيع المساعدات على الفقراء، لا بصفتي رئيسا لبلدية القنيطرة، ولا بصفتي وزيرا في الحكومة”.

وتابع الرباح: “أقول للحاقدين، الذين تصيدوا الصورة، وحرفوها، إن حقدكم لن ينال من ذكاء المواطنين”.