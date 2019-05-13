حسابات فلكية: رمضان الحالي سيكون 29 يوما

القدس - بواسطة محمد عز العرب - رجح المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في جمهورية مصر العربية أن "رمضان هذا العام 2019 سيكون 29 يوما بناء على الحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد".

وقال رئيس المعهد، جاد القاضي، يوم أمس الأحد، إن "الحسابات الفلكية كشفت أن عدة شهر رمضان للعام الهجري الحالي 1440 ستكون 29 يوما. كما أن قمر رمضان وقع في لحظة التربيع الأول، فجر الأحد في تمام الساعة الثالثة و12 دقيقة بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، ويكون قد قطع ربع المسافة في مداره حول الأرض".