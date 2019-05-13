إيران تسجن مواطنا أُدين بالتجسس لصالح بريطانيا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حكمت السلطة القضائية الإيرانية، اليوم الإثنين، على مواطن لم تكشف هويته، بالسجن لمدّة 10 أعوام بعد إدانته بالتجسس لصالح بريطانيا.
ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) عن المتحدث باسم السلطة القضائية، غلام حسين إسماعيلي، قوله إن الشخص المدان كان يعمل لدى المجلس الثقافي البريطاني ويتعاون مع المخابرات البريطانية.
ولم يكشف إسماعيلي عن هوية ذلك الشخص، وقال إن الحكم صدر بحقه بعد "اعترافه الواضح بتنفيذ مهام لصالح المخابرات البريطانية".
وتابع أن المدان "أثناء التحقيق، أقر واعترف بشكل واضح بشأن تجنيده وتعاونه مع المجلس، وبتلقيه تدريبات من جهاز المخابرات السرية (البريطاني)".
وأوضح أنه "بناء على ذلك، أدانته المحكمة وقضت بسجنه 10 أعوام".
تجدر الإشارة إلى أن امرأة بريطانية-إيرانية محتجزة في طهران، هي نازانين زاغاري-راتكليف، تقضي عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات بزعم التخطيط لها "للإطاحة الناعمة" بالحكومة الإيرانية أثناء سفرها مع ابنتها الصغيرة.
وكانت زاغاري-راتكليف تعمل في الذراع الخيرية لمؤسسة "طومسون رويترز"، واعتقلت في نيسان/ أبريل 2016.
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