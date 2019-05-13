الجليل: اعتقال مسن اعترف بقتل شخصين قبل أكثر من 40 عاما

القدس - بواسطة محمد عز العرب - استصدرت الشرطة، اليوم الإثنين، من محكمة الصلح في الناصرة أمر حظر نشر حول قضية جريمتي قتل في منطقة الجليل، شمالي البلاد.

وقررت المحكمة تمديد اعتقال مسن في السبعينيات من عمره، من سكان إحدى القرى في الجليل، مع تقدم التحقيقات حول تفاصيل جريمتي قتل اقتُرفتا في العامين 1974 و1976.

كما تم إصدار أمر حظر نشر حول كل تفاصيل التحقيقات، ومن ضمنها تفاصيل التحقيقات، تفاصيل قد تكشف عن هوية المشتبهين. وسيستمر أمر حظر النشر 7 أيام بدءا من اليوم، أي لغاية تاريخ 19.05.2019.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المسن وصل إلى مركز شرطة كرميئيل وادعى أنه كان من وراء قتل المجندة، راحيل هيلر، عام 1974 والتي عثر على جثتها وعليها علامات عنف قرب "كيبوتس سدوت يام"، كما اعترف بقتل رجل آخر عام 1976.