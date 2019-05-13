صيادو الأسماك يتظاهرون أمام مكتب وزارة الزراعة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تظاهر عدد من الصيادين أمام مكتب وزارة الزراعة في "بيت دغان"، تحت عنوان "بوحدتنا نحمي موروثنا"، اليوم الإثنين، بمبادرة من منظمة الصيادين.

ونظمت التظاهرة احتجاجا على قرار حظر صيد الأسماك، وعدم تخصيص تعويضات للصيادين والتقييدات على مهنة الصيد.

وشارك بالتظاهرة النائب عن تحالف الموحدة والتجمع، عبد الحكيم حاج يحيى، والنائب السابق جمعة الزبارقة.

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ورفع المتظاهرون شعارات "كفى لانتهاك مصدر الرزق"، "لقمة عيشنا ليست مباحة"، "تحمل المسؤولية يا وزير الزراعة".

وعقد ممثلو الصيادين بعد التظاهرة جلسة مع نائب مدير عام وزارة الزراعة ومدير قسم صيد الأسماك ومساعد المدير العام لطرح المطالب واستعراض وضع الصيادين ومحاولة التوصل لتفاهمات.