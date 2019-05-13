انت الان تتابع تفاصيل خبر تركيا تطلق أكبر مناورات بتاريخها في 3 بحار والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 13 مايو 2019 02:54 مساءً - أطلقت تركيا، اليوم الاثنين، مناورات "ذئب البحر 2019"، وهي الأكبر من نوعها في تاريخ البلاد، وتجري بشكل متزامن في ثلاثة بحار.

وبحسب وكالة "الأناضول"، تشرف قيادة القوات البحرية التركية على المناورات التي تجري بشكل فعلي للمرة الأولى في البحر الأسود وبحر إيجة وشرقي المتوسط، بمشاركة 131 سفينة بحرية و57 طائرة حربية و33 مروحية.

وأوضحت الوكالة أن المناورات التي تنتهي في الـ25 من مايو الجاري، تنفَّذ على المستوى الاستراتيجي والعملياتي استناداً إلى سيناريوهات مستوحاة من فترات الأزمات والتوترات والحروب، مؤكدة أن بعض السفن والطائرات والمروحيات المشاركة في المناورات "تندر رؤيتها حتى في القوات البحرية المتطورة".

ومن المقرر أن تنفَّذ ضمن المناورات عمليات قصف من البحر إلى البر، بالإضافة إلى ضرب أهداف على سطح الماء، وضمن ذلك بواسطة طائرات مسيَّرة.

كما تتضمن المناورات تدريبات على الحرب فوق الماء والحرب الدفاعية تحت الماء والحرب الإلكترونية، علاوة على عمليات المراقبة في البحر وعمليات إنقاذ عناصر الغواصات.

وأعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، في معرض تعليقه على المناورات، أنها تهدف إلى إظهار مدى عزم وإصرار وقدرة القوات البحرية التركية على حماية البلاد وأمن شعبها، والمحافظة على سيادتها واستقلالها وحقوقها ومصالحها البحرية، قائلاً: إن أنقرة تتخذ "التدابير اللازمة كافة، من أجل حماية حقوقها في شرقي المتوسط وقبرص، علاوة على مكافحة الإرهاب داخل البلاد وخارجها".

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وهذه المناورات العسكرية تأتي في ظل توترات بالبحر المتوسط بين أنقرة وأثينا، حيث حذرت مصر واليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تركيا من التنقيب عن الغاز شرقي المتوسط، في حين تؤكد السلطات التركية مواصلتها أنشطة التنقيب بالمنطقة الاقتصادية التركية شمالي جزيرة قبرص، وتدعو الأطراف الدولية إلى عدم التدخل فيما يخص مصالحها القومية.

وكانت تركيا قد أرسلت، نهاية أكتوبر الماضي، سفينة "فاتح"، للقيام بأعمال تنقيب عن الغاز الطبيعي والنفط في المياه العميقة التابعة لها بالبحر المتوسط.

وخلال زيارته الأخيرة لقبرص التركية، قال وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو إن أنقرة أقدمت على الخطوات اللازمة، وبدأت سفن التنقيب التركية أنشطتها في مناطق سمحت جمهورية شمالي قبرص بالتنقيب فيها.