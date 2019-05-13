انت الان تتابع تفاصيل خبر مقتل 7 من قوات الأمن في هجوم شمالي أفغانستان والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 13 مايو 2019 02:54 مساءً - قُتل 7 من عناصر الأمن الأفغاني، اليوم الاثنين، في هجوم شنه مسلحون على نقاط تفتيش بولاية ساري بول شمالي البلاد.

وقال رئيس مجلس ولاية ساري بول، محمد نور رحماني، في تصريحات صحفية، إن مسلحين هاجموا نقاط تفتيش أمنية، ليلة الأحد/الاثنين، قرب مركز الولاية؛ وهو ما تسبب في سقوط 7 قتلى من عناصر الأمن.

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وأضاف أن 5 آخرين أصيبوا بجروح، في حين اختطف المسلحون أيضاً اثنين من قوات الأمن، حسبما نقلت وكالة "أسوشييتد برس".

ولفت المصدر إلى أن قوات الأمن، التي تعرضت للهجوم، كانت مكلَّفة مهمة حراسة آبار للنفط في المنطقة.

ولم تتبنَّ أي جهةٍ الهجوم، لكن مسؤولين في ولاية ساري بول حمَّلوا المسؤولية لحركة "طالبان"، التي شنت سابقاً هجمات مشابهة في المنطقة.