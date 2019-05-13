شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الصهيوني يعتقل 900 فلسطيني في شهرين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

اعتقل الاحتلال الصهيوني نحو 900 فلسطيني من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة خلال الشهرين الماضيين بينهم 133 طفلاً و23 امرأة، بحسب ما ذكرت مؤسسات فلسطينية تتابع شؤون الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

وأوضحت المؤسسات التي تضم هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان في بيان مشترك أوردته “رويترز”، أن عدد أوامر الاعتقال الإداري التي صدرت خلال مارس وأبريل، وصلت إلى 112 أمرًا، علمًا أن عدد الأسرى الإداريين بلغ نحو 500 أسير.

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وبينت أن سلطات الاحتلال الخليج 365 اعتقال نحو 250 طفلاً وقاصرًا في سجون مجدو وعوفر والدامون، أما عدد الأسيرات فقد وصل إلى 45 أسيرة، وعدد الأسرى في السجون بلغ 5700 أسير.

في سياق متصل، أفاد نادي الأسير الفلسطيني في بيان منفصل اليوم بأن ثلاثة معتقلين فلسطينيين في السجون الصهيونية بدأوا إضراباً مفتوحًا.

وتستخدم دولة الاحتلال قانونًا بريطانياً قديماً يتيح لها اعتقال الفلسطينيين دون محاكمة بين ثلاثة إلى ستة أشهر قابلة للتجديد بدعوى وجود ملف سري للمعتقل.