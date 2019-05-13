شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مقتل 10 أشخاص إثر اصطدام حافلة ركاب بشاحنة في كينيا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- ارشيفية نشر قبل 1 ساعة - 2:40 مساءً, 13 مايو 2019 م المناطق - واس أعلنت الشرطة في كينيا اليوم أن عشرة أشخاص لقوا حتفهم في حادث اصطدام حافلة ركاب بشاحنة جنوب شرقي كينيا.

وقال المسؤول في الشرطة توم أوكوث في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية إن الحادث وقع في مقاطعة نهر تانا عندما صدمت حافلة ركاب شاحنة كانت متوقفة على جانب الطريق ليلا أمس الأحد.

وأضاف أن “الشاحنة المتوقفة، والتي كانت تنقل مواد بناء،كانت معطلة على جانب الطريق عندما وقع الحادث”.

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