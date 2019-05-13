أجراس الكنائس تدق مجددا في سريلانكا بعودة قداس الأحد

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كنيسة سريلانكية استهدفتها التفجيرات - أرشيفية
أقامت الكنيسة الكاثوليكية في سريلانكا، أول قداس أحد منذ هجمات عيد الفصح الدامية التي استهدفت كنائس وفنادق في العاصمة كولومبو ومحيطها، وأودت بحياة أكثر من 250 شخصا، وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، اليوم الأحد، أن عناصر من قوات الجيش والشرطة مزودة ببنادق هجومية تجوب الشوارع المؤدية إلى الكنائس، وتقوم بحراسة المجمعات، مضيفة أنه تم تشديد الإجراءات الأمنية للمشاركين في القداس، حيث يتوجب عليهم إظهار بطاقات الهوية الشخصية قبل الدخول إلى الكنائس؛ إضافة إلى تفتيشهم ذاتيا.
وحظرت عناصر التأمين المسلحة من قوات الجيش والشرطة، إيقاف السيارات والمركبات بالقرب من الكنائس، وإحضار الحد الأدنى من الحقائب والأمتعة. وفي أبريل الماضي، صباح عيد الفصح، استهدفت 7 تفجيرات انتحارية 3 كنائس، و3 فنادق فاخرة في سريلانكا، وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسئوليته عن هذه الهجمات، وفي مطلع
وحظرت عناصر التأمين المسلحة من قوات الجيش والشرطة، إيقاف السيارات والمركبات بالقرب من الكنائس، وإحضار الحد الأدنى من الحقائب والأمتعة.
وفي أبريل الماضي، صباح عيد الفصح، استهدفت 7 تفجيرات انتحارية 3 كنائس، و3 فنادق فاخرة في سريلانكا، وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسئوليته عن هذه الهجمات، وفي مطلع مايو الجاري ألغت السلطات قداس الأحد في الكنائس، خشية وقوع هجمات إرهابية. (اقرأ أيضا: أبو بكر البغدادي يكشف سر تفجيرات سريلانكا الدامية)
ومنذ التفجيرات، اتخذت سريلانكا سلسلة من الإجراءات المشددة، كان منها ما أعلنه وزير الداخلية فاجيرا أبيواردينا، في 5 مايو الجاري، عن طرد بلاده 600 أجنبي، بينهم 200 داعية إسلامي. (تعرف على تفاصيل وأسباب الطرد)
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