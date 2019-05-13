انت الان تتابع ترامب يُحذر من تأجيل الصين لأي اتفاق تجاري بعد 2020 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الصين على إبرام اتفاق تجاري مع بلاده الآن، محذرًا إياها من أن الوضع سيكون "أسوأ بكثير" إذا ما استمرّت المفاوضات التجاريّة خلال ولايته الرئاسية الثانية المحتملة. ويخضع أكثر من 250 مليار دولار من الواردات الصينيّة لرسوم جمركيّة عقابية، رُفِعت الجمعة من 10 إلى 25% على ما يُساوي 200 مليار دولار من البضائع الصينية. وأمر ترامب بإطلاق إجراءات تُتيح فرض رسوم جمركية على بقية الواردات الصينيّة وقيمتها 300 مليار دولار، ولن يكون هذا الرفع الجديد للرسوم الجمركية على الأرجح فاعلاً إلا بعد بضعة أشهر.
وكتب ترامب على تويتر "أعتقد أنّ الصّين شعرت بأنّها تعرّضت لضربة مبرحة في المفاوضات الأخيرة، إلى درجة أنّها قد تنتظر الانتخابات المقبلة، في 2020، لكي ترى ما إذا كان سيُحالفها الحظّ ويتحقّق فوزٌ (للحزب) الديموقراطي، وفي هذه الحالة، ستُواصل سرقة الولايات المتحدة بـ500 مليار دولار في السنة"، بحسب "سكاي
وكتب ترامب على تويتر "أعتقد أنّ الصّين شعرت بأنّها تعرّضت لضربة مبرحة في المفاوضات الأخيرة، إلى درجة أنّها قد تنتظر الانتخابات المقبلة، في 2020، لكي ترى ما إذا كان سيُحالفها الحظّ ويتحقّق فوزٌ (للحزب) الديموقراطي، وفي هذه الحالة، ستُواصل سرقة الولايات المتحدة بـ500 مليار دولار في السنة"، بحسب "سكاي نيوز عربية".
وأضاف "المشكلة الوحيدة هي أنّهم (الصينيّون) يعلمون أنّني سأفوز (أفضل أرقام اقتصاد وتوظيف في تاريخ الولايات المتحدة، وأكثر من ذلك بكثير)، والاتفاق سوف يُصبح أسوأ بكثير بالنسبة إليهم إذا كان لا بُدّ من التفاوض.
وكان الرئيس الأمريكي حث في تغريدة سابقة، الصناعيين الأمريكيين على الإنتاج في الولايات المتحدة بدلاً من استيراد البضائع الصينية، تجنباً لدفع رسوم جمركية باهظة.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يُحذر من تأجيل الصين لأي اتفاق تجاري بعد 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.