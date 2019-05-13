انت الان تتابع ترامب يُحذر من تأجيل الصين لأي اتفاق تجاري بعد 2020 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الصين على إبرام اتفاق تجاري مع بلاده الآن، محذرًا إياها من أن الوضع سيكون "أسوأ بكثير" إذا ما استمرّت المفاوضات التجاريّة خلال ولايته الرئاسية الثانية المحتملة. ويخضع أكثر من 250 مليار دولار من الواردات الصينيّة لرسوم جمركيّة عقابية، رُفِعت الجمعة من 10 إلى 25% على ما يُساوي 200 مليار دولار من البضائع الصينية. وأمر ترامب بإطلاق إجراءات تُتيح فرض رسوم جمركية على بقية الواردات الصينيّة وقيمتها 300 مليار دولار، ولن يكون هذا الرفع الجديد للرسوم الجمركية على الأرجح فاعلاً إلا بعد بضعة أشهر.

وكتب ترامب على تويتر "أعتقد أنّ الصّين شعرت بأنّها تعرّضت لضربة مبرحة في المفاوضات الأخيرة، إلى درجة أنّها قد تنتظر الانتخابات المقبلة، في 2020، لكي ترى ما إذا كان سيُحالفها الحظّ ويتحقّق فوزٌ (للحزب) الديموقراطي، وفي هذه الحالة، ستُواصل سرقة الولايات المتحدة بـ500 مليار دولار في السنة"، بحسب "سكاي

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