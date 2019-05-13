انت الان تتابع زلزال بقوة 4.9 يضرب تايوان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قياس قوة أحد الزلازل قال مكتب الأرصاد المركزي في تايوان إن زلزالا بقوة 4.9 درجة ضرب أجزاء من مدينة تايبه عاصمة البلاد. وأضاف أن مركز الزلزال يقع في مقاطعة ييلان في شمال شرق البلاد. ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار كبيرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر زلزال بقوة 4.9 يضرب تايوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.