الان تتابع فرض حظر التجول في سريلانكا بعد اعتداءات على مساجد والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 12 دقيقة - 3:22 م, 13 مايو 2019 م التعليقات: 0 وممتلكات خاصة كولومبو - الخليج 365: أعلنت الشرطة في سريلانكا، اليوم، فرض حظر التجوال في مناطق بشمال غرب البلاد، بعد اعتداءات على مساجد وممتلكات خاصة.

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