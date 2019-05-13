الان تتابع “التعاون الإسلامي” تُدين الاعتداء على سفن تجارية في المياه الإماراتية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365 أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بأشد العبارات الأعمال التخريبية التي تعرضت لها أربع سفن تجارية مدنية في المياه الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة في خليج عُمان. وأشارت الأمانة في بيان اليوم، إلى أن هذا العمل التخريبي يهدد أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية الدولية. ودعت منظمة التعاون الإسلامي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لضمان حركة الملاحة البحرية وسلامتها، وضمان استقرار أمن المنطقة.

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