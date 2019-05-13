الان تتابع الجامعة العربية تدين الأعمال التخريبية في أربع سفن تجارية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل القاهرة - الخليج 365:

أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الإثنين، بأشد العبارات، الأعمال التخريبية التي استهدفت أربع سفنٍ تجارية بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة وناقلتي نفط سعوديتين في الخليج العربي.

وشدد أبو الغيط في بيان اليوم على أن هذه الأعمال الإجرامية تُمثل مساساً خطيراً بحرية وسلامة طرق التجارة والنقل البحري، ومن شأنها أن ترفع مستوي التصعيد في المنطقة.

وبحسب ما ذكره السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، أعتبر أبو الغيط التهديدات التي تتعرض لها الحدود البرية أو البحرية، أو طرق النقل والتجارة لأي دولة عربية عضو بالجامعة، مساساً غير مقبول بالأمن القومي العربي.

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وأكد في هذا الصدد علي التضامن الكامل مع كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في مواجهة أي محاولة تسعى للنيل من

أمنهما أو أمن الملاحة في الخليج العربي، وكذلك مع أية إجراءات تتخذها الدولتان في هذا الإطار.

كان وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح ذكر في وقت سابق اليوم أن ناقلتين سعوديتين كانتا من بين السفن المستهدفة، وأن

الهجوم لم يسفر عن إصابات أو تسرب نفطي.

وأكدت الخارجية الإماراتية أمس تعرض أربع سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة، باتجاه

الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة، وفي المياه الاقتصادية لدولة الإمارات.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن الجهات المعنية بالدولة قامت باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، وأن التحقيق جار في ظروف الحادث بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية.

وأشارت إلى أن العمليات التخريبية لم تسفر عن أي أضرار بشرية أو إصابات، كما لم تؤد إلى تسرب أي مواد ضارة أو وقود. وأكدت أن العمل يسير في ميناء الفجيرة بشكل طبيعي وبدون أي توقف، وأن الشائعات التي تحدثت عن وقوع الحادث داخل الميناء عارية عن الصحة ولا أساس لها.