شكرا لقرائتكم خبر عن «الجيش الليبي»: تنظيم «داعش» الإرهابي يشكل تهديداً أمنيّاً جنوب غربي البلاد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (طرابلس)

قال الناطق باسم قوات القيادة العامة التابعة للقوات المسلحة الليبية، أحمد المسماري، إن تنظيم داعش الإرهابي بات يتحرك في الجنوب الغربي بهدف إشغال القوات المسلحة عن عملية طرابلس.

وأوضح المسماري في تصريح صحفي، أن تنظيم داعش أصبح يشكل تهديدًا أمنيًّا للسكان في وقت لا تزال القوات المسلحة تقوم بعمليات تطهير من الجيوب الإرهابية، مشيراً إلى أن تحرك داعش جاء مع تصاعد الضربات في عملية طرابلس والبدء في المرحلة الثانية من العملية.

ودافع المسماري عن الغارات التي ينفذها الجيش في طرابلس، قائلًا إن سلاح الجو نفذ عشرات الغارات الجوية على مواقع للميليشيات المسلحة خلال الأسبوع الماضي في طرابلس من أجل الحفاظ على الليبيين.