دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters وزير الخارجية البريطاني يحذر من خطر نشوب صراع بين إيران وأمريكا بروكسل (رويترز) - حذر وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت يوم الاثنين من مخاطر نشوب صراع غير مقصود بين إيران والولايات المتحدة بسبب الاتفاق النووي. وقال هنت للصحفيين في بروكسل "نحن قلقون للغاية من خطر نشوب صراع عن طريق الصدفة مع تصعيد غير مقصود". وأضاف أنه يجب عدم إعادة إيران مرة أخرى إلى مسار إعادة التسلح النووي. (إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)

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