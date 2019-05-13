شكرا لقرائتكم خبر عن "نقل البرلمان" يرجئ مناقشة موازنة "السكة الحديد" لحين إعداد خطة تطوير متكاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرجأت لجنة النقل والمواصلات فى مجلس النواب، برئاسة هشام عبد الواحد، مناقشة موازنة السكة الحديد، لحين موافاة اللجنة بخطة كاملة عن نشاط الهيئة، ومناقشتها فى اجتماع سينعقد غدا برئاسة النائب هشام عبد الواحد.

وطالب أعضاء اللجنة هيئة سكك حديد مصر بريادة الإيرادات، خاصة انها لم تحقق فى العام المالى الماضى، إلا 3358658 جنيه، وأشار هشام عبد الواحد، رئيس اللجنة، إلى أنه تم صياغة عدة تشريعات لتعظيم إيرادات السكة الحديد، من خلال تفعيل الاقتصاد التشاركي، وبالرغم منذلك هناك تراجع ملحوظ فى الإيرادات.

وقال رئيس اللجنة، إن الوزارة في العهد الجديد يجب أن يكون لها دور كبير في تعظيم الإيرادات، كوّن الارقام لا تعبر عن طموح السكة الحديد.

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