شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل هيئة الطاقة المتجددة: 13 مشروع جديد منها محطات توليد الكهرباء من الرياح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأثنين برئاسة المهندس طلعت السويدى، على مشروع موازنة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة التابعة 2019/2020، والتى تصل إلى 7 مليار و132 مليون جنيه.

وقالت نفيسة حسن، ممثل هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، إن الهيئة منوط بها تنفيذ استراتيجة مصر فى الطاقة الجديدة والمتجددة 2030، مشيرة إلي أنه من المستهدف أن تمثل هذه الطاقة نسبة 20% من الطاقة فى مصر بحلول 2022.

وأضافت ممثله الهيئة، أن الهيئة لديها خطة طموحة لتنفيذ 13 مشروع معظمة مشروعات طاقة شمسية وطاقة رياح، منها إنشاء محطة طاقة رياح قدرة 250 ميجاوات بمنطقة خليج السويس، وأخرى بقدرة 200 ميجا وات، وذلك مع ألمانيا وإيطالبا، مشيرة إلى أن المشروعات المزمع إقامتها بخليج السويس جميعها فى قلب الصحراء وبعيدة تماما عن الشواطيء أو المناطق السياحية.

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وأشارت نفيسة حسن إلى أن المشروعات تتضمن خلايا شمسية فى كوم أمبو، و إنشاء محطات لإنتاج الكهرباء من الخلايا الفوتوفولطية بالزعفرانة، لافتة إلى أنه يتم التركيز على إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية لاسيما لكونها اقتصادية.

ونوهت ممثلة الهيئة إلى أنه يُجرى ضمن المشروعات تحديث مركز المعلومات لتكون كافة المشروعات المنفذة مراقبة على الشبكة.

وطالبت ممثل هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وزارة المالية بالمساهمة فى دفع إقساط الهيئة، لفترة من الزمن بما يمكن الهيئة من تنفيذ جدولة الديون عليها التى اتفقت عليها مع البنوك، لاسيما وأن الهيئة تعمل حالياً على دفع الفوائد.