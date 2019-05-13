شكرا لقرائتكم خبر عن "القومية للأنفاق" تطلب زيادة مخصصاتها فى الموازنة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت الهيئة القومية للأنفاق بزيادة الموازنة المخصصة لها للعام المالى المقبل، بنحو 34 مليار جنيه، حيث حددت وزارة المالية 10 مليارات جنيه فى مشروع الموازنة الجديدة، بينما طالب ممثلو الهيئة 44 مليار جنيه، لاستكمال القطار المكهرب الذى يربط القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، فضلا عن استكمال الخط الثالث والرابع للمترو.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات فى مجلس النواب، برئاسة هشام عبد الواحد، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2019/2020، والخاصة بالهيئة القومية للأنفاق.

Advertisements

من جهته طالب هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات فى مجلس النواب، الهيئة بدراسات وافية حول كل المشروعات، مضيفا: " احنا بلد مش مرحرحة، يعنى مش واكلين وفايض مننا، علشان كده الفلوس اللى معانا لازم نتعامل بيها من خلال تفعيل جودة الإنفاق، ولا يجب الاعتماد على المنح".

وانتقد محمد بدوى دسوقى، عضو اللجنة، تأخر تفعيل قانون مشاركة القطاع الخاص فى إدارة الهيئة القومية للمترو، متسائلا عن مصير القطاع الخاص بعد إصدار القانون، وعن تأخر وجود رؤية للإعلانات فى المترو لتعظيم الإيرادات لتغطية المصروفات بدلا من الاعتماد على المخصصات المالية من خزانة الدولة.