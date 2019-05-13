البرلمان الأفريقى يدين الهجوم الإرهابى على كنيسة ببوركينافاسو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان النائب مصطفى الجندى ،رئيس التجمع البرلمانى لدول شمال افريقيا والمستشار السياسى لرئيس البرلمان الأفريقى ،بشدة الهجوم الإرهابى الذى استهدف كنيسة فى بلدة دابلو بشمال بوركينافاسو، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة أخرين، مؤكدا ضرورة ان يأخذ المجتمع الدولى برؤية مصر والرئيس عبد الفتاح السيسى فى المواجهة الشاملة مع الارهاب وأن تكون البداية بالمواجهة مع الدول التى تشجع وتمول وتسلح وتأوى الارهاب والارهابيين على أراضيها .

وأعرب " الجندى " ،فى بيان له باسم البرلمان الافريقى، عن خالص التعازى لأسر الضحايا، متمنيا سرعة الشفاء للمصابين مؤكدا وقوف البرلمان الافريقى مع حكومة وبرلمان وشعب بوركينافاسو الشقيق كما أنه مثل هذه الأعمال الوحشية الخسيسة التى تستهدف الأبرياء ودور العبادة لن تنجح فى تحقيق مآربها. Advertisements وقال " الجندى " أن البرلمان الافريقى يثق ثقة كاملة فى تجاوز بوركينافاسو لتلك المحنة وان مثل هذه الاعمال الإرهابية الخسيسة تزيد افريقيا قوة وصلابة وتضامنا فى مواجهة الارهاب بجميع صوره وأشكاله وكانت قد أدانت جمهورية مصر العربية، فى بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأحد، الهجوم الإرهابى الذى استهدف كنيسة فى بلدة دابلو بشمال بوركينافاسو، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة أخرين.

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