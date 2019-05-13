شكرا لقرائتكم خبر عن ممثلى المحطات النووية أمام البرلمان: فوز "الضبعة" بأفضل ثانى مشروع نووى عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب خلال إجتماعها اليوم الأثنين، برئاسة المهندس طلعت السويدي، على مشروع موازنة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء للعام المالى الجديد 2019/2020 والتى قدرت إجماليها بنحو 6 مليار و 219 مليون جنيه مقابل 5 مليار و784 مليون جنية العام المالى الجارى 2018/2019.

وقالت زينت محمد، ممثلة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، إن الهيئة هى الجهة المنوط بها إنشاء المحطات النووية وإدارتها، مشيرة إلى أن ضمن الأنشطة التى تعنى بها الهيئة ما يتعلق بالبنية التحتية للموقع.

وأكدت ، دعم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لمشروع المحطات النووية بالضبعة، مشيرة إلى حصول مشروع الضبعة النووى على جائزة ثانى أفضل مشروع من حيث الإنطلاق على مستوى العالم.

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من جانبه أشار محمود خليل، ممثل هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، إلى أن بدء إنشاء محطة المفاعلات النووية بالضبعة سينطلق 2020، لاسيما وأن مراجعة العقود والتصميمات فى المشروعات النووية تأخذ وقت تصل إلى عام ونصف وتسلم إلى هيئة الرقابة النووية والإشعاعية للحصول على إذن قبول اختيار موقع الضبعة.

وأكد خليل، أن مشروع إنشاء المفاعلات النووية بمنطقة الضبعة يجرى وفقا للجدول الزمنى الموضوع للمشروع حسب المتفق عليه مع الجانب الروسي، ولا يوجد أى انحرافات فيه.